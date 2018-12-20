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ABD'de Philadelphia İş Dünyası Endeksi 27 ayın en düşüğünde

Philadelphia Fed İş Dünyası Görünüm Endeksi, yılın son ayında 9,4'e gerileyerek son 27 ayın en düşük seviyesini kaydetti

20 Aralık 2018 Perşembe 17:54
ABD'de Philadelphia İş Dünyası Endeksi 27 ayın en düşüğünde

WASHINGTON (AA) - ABD'de Philadelphia İş Dünyası Görünüm Endeksi, aralık ayında 9,4 değerini alarak Ağustos 2016’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesince yapılan ankete göre, Philadelphia Fed İş Dünyası Görünüm Endeksi, yılın son ayında önceki aya kıyasla 3,5 puan gerileyerek 9,4 oldu. Son 27 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeksin 15 puana yükselmesi bekleniyordu.

Beklentinin çok altında kalan Philadelphia Fed İş Dünyası Görünüm Endeksi’nde Mevcut Sevkiyatlar Endeksinin 12 puan azalarak 10’a gerilemesi etkili oldu. Öte yandan, Yeni Siparişler Endeksi 5 puan artışla 14,5’e yükseldi.

Philadelphia İş Dünyası endekslerinin “0” üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Bu arada, New York borsasında endeksler güne satış ağırlıklı başladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:54
  1. Philadelphia Fed iş dünyası güven endeksi

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