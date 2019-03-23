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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı en düşük seviyeye ulaştı

ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 adet azaldı. Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine ulaşmış oldu.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:14
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı en düşük seviyeye ulaştı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 9 düşerek 824'e geriledi.

Böylece ABD'nin petrol sondaj kule sayısı beş hafta üst üste azalış göstererek, Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine ulaşmış oldu.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Küresel ekonomik büyüme endişesi

Uzmanlar, Venezuela ve İran'daki üretim düşüşleri ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalmasıyla fiyatların Perşembe günü yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 68,68 dolardan işlem gördüğünü ancak Cuma günü fiyatların küresel ekonomik büyüme endişeleri nedeniyle tekrar düştüğünü ifade ediyor.

Cuma günü Brent petrolün varil fiyatı 66,86 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,98 dolardan kapandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:14
  1. ABD
  2. Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes
  3. Dolar
  4. Küresel ekonomik kriz

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