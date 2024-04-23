ABD'de petrol, enerji ve doğal gaz! Gözler ekonomide: DEV satın atın almalar... İkinci perde aralandı

ABD enerji sektörü için önemli bir gelişme olarak, petrol ve gaz endüstrisindeki birleşme ve satın alma faaliyetleri bu yılın ilk çeyreğinde rekor kırarak 51 milyar dolara ulaştı. Bu artış, 2023 yılında sektörü karakterize eden ve özellikle Batı Teksas ve New Mexico'daki verimli Permian Havzası'na odaklanan güçlü birleşme ve satın alma faaliyetinin doğrudan bir devamıdır. Salı günü bu rakamları açıklayan veri sağlayıcısı Enverus'a göre bu eğilim, üretim maliyetlerinin rekabetçi olduğu bölgelerde sondaj stoklarını güçlendirmek isteyen enerji şirketlerinden kaynaklanıyor.

Varil başına yaklaşık 64 dolarlık düşük başa baş maliyetleriyle bilinen Permian Havzası, bu stratejik hamlelerin merkez üssü oldu. Son çeyrekte varil başına ortalama 77 dolar civarında seyreden ve bu hafta 83 dolara yaklaşan petrol fiyatlarıyla birlikte havzanın cazibesi daha da arttı. Enverus Intelligence Research baş analisti Andrew Dittmar, Permian'daki yüksek kaliteli sondaj olanakları göz önüne alındığında, petrol ve gaz sektöründeki birleşme ve satın almalar için birincil itici güç olmaya devam etmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz çeyrekte gerçekleşen önemli işlemler arasında Diamondback Energy'nin (NASDAQ:FANG) Permian odaklı iki büyük sondaj şirketini birleştiren bir anlaşma olan Endeavor Energy Partners'ı satın almak için 26 milyar dolarlık devasa teklifi vardı. Buna ek olarak, Apache Corp'un (NASDAQ:APA) ana şirketi APA, Permian petrol rakibi Callon Petroleum'u (NYSE:CPE) satın almak için 4,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı ve Chesapeake Energy (NYSE:CHK) Nisan ayında Southwestern Energy'nin (NYSE:SWN) 7,4 milyar dolarlık önemli bir satın alımını duyurdu.

Ancak, tüm anlaşmalar incelemeden geçmedi. Exxon Mobil (NYSE:XOM) ve Chevron (NYSE:CVX) gibi endüstri devlerini içeren önceki yılın yüksek profilli satın almaları, özellikle Permian veya Haynesville gibi önemli şeyl sahalarındaki holdingleri birleştirme potansiyelleri nedeniyle şu anda antitröst incelemelerinden geçmektedir. Dittmar, bu işlemlerin nihayetinde onay almasını beklemekle birlikte, federal düzenleyici gözetimin tek bir oyun içinde daha fazla konsolidasyon için zorluklar yaratabileceğini öne sürdü.

Geçen yılın aynı döneminde 20 olan işlem sayısı ilk çeyrekte 27'ye yükselirken, Enverus'un hesaplamalarına göre işlem değerinin %60'ı Permian Havzası'nda gerçekleşti. Bu hareketliliğe rağmen Dittmar bu hızın devam etmeyebileceğini öngörüyor. Güçlü petrol fiyatları, şirketlerin çekirdek olmayan sondaj varlıklarını elden çıkarmak yerine ellerinde tutmalarını sağlıyor ve bu da önceki eğilimlere göre bir değişim. Dittmar, arama ve üretim şirketleri arasında "envanter kıtlığının" önemli bir tema olduğunu vurgulayarak, mevcut piyasada bu varlıkların nasıl yönetileceğine dair stratejik bir dönüşe işaret etti.

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