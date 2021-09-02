  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Uğur Şahin: 2020 salgınıyla karşılaşmak, bu teknolojileri kullanmamıza olanak sağladı
Bir ilkokul öğrencisinin çantası bakın en ucuz kaç TL'ye doluyor!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu!
Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Dünya ABD’de özel jet düştü: 4 ölü
Dünya

ABD’de özel jet düştü: 4 ölü

ABD'nin Connecticut eyaletinde sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine özel jet düştü. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 23:19:00 - 2021-09-02 23:26:16

ABD'nin Connecticut eyaletinde sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine düşen özel jette bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yer alan Farmington kentindeki sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine Cessna Citation 560X tipi özel jet düşmüştü. Plainville’deki Robertson Havalimanı’ndan kalkış yapan jette bulunan 2’si pilot, 2’si yolcu olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, jetin kalkış yapmasının ardından teknik bir arza sonucu irtifa kaybederek düştüğü aktarılmıştı. Uçağın, Kuzey Karolina’daki Dare County Bölge Havalimanı’na gittiği belirtilmişti. Jetin düştüğü binada ise kimsenin bulunmadığı aktarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay