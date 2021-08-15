ABD'de otobüs kazası! Onlarca yaralı var
ABD'nin New York eyaletinde bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 57 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilileri, tur otobüsünün, Kanada sınırındaki Niagara Şelaleleri'ne giderken Syracuse kentinin 40 kilometre batısındaki Weedsport bölgesi yakınlarında New York Eyalet Otoyolu'nda devrildiğini açıkladı.
Kazada yaralanan 57 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtildi.
Tur otobüsünün sürücüsünün de yaralandığı kazayla ilgili tanıkların soruşturmaya katkı sağlamaları istendi.
Kaza nedeniyle bir kısmı kapatılan otoyolda trafik bir süreliğine tek yönden sağlandı.