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Dünya ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti
Dünya

ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yarışı kıyasıya devam ederken gizli servisin Joe Biden'a koruma takviyesi gönderdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:56:00 -
ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemleri sürerken, Washington Post gazetesi, ABD gizli servisinin Biden'a koruma takviyesi gönderdiğini açıkladı.

İsmi açıklanmayan iki gizli servis çalışanının açıklamalarına dayandırılan haberde, olası galibiyet beklentisiyle Biden'ın koruma sayısının artırıldığı, Demokrat adayın Wilmington kongre merkezini en az bir gün daha kullanmaya devam edeceği ve bugün konuşma yapabileceği ifade edildi.

Biden: Gidişattan umutluyum

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, Joe Biden da, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde ikinci kez açıklamalarda bulundu.

ABD'de oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, 'Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz' dedi.

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