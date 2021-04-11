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Dünya ABD'de ordusuna büyük şok! Askerlerin yarısı reddetti
Dünya

ABD'de ordusuna büyük şok! Askerlerin yarısı reddetti

ABD Deniz Kuvvetleri, askerlerin neredeyse yüzde 40’ının Kovid-19 aşısı olmayı kabul etmediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 13:56:00 - 2021-04-11 14:02:44
ABD'de ordusuna büyük şok! Askerlerin yarısı reddetti

ABD Deniz Kuvvetleri, askerlerin neredeyse yüzde 40’ının Kovid-19 aşısı olmayı reddettiğini açıkladı.

Deniz Kuvvetleri’nin paylaştığı verilere göre perşembe günü itibarıyla 75 bin 500 bahriyeli (yüzde 61,1) aşılanırken, 48 bin civarında askerse (yüzde 38,9) aşı olmayı reddetti. Öte yandan, henüz 102 bin askere aşı sırası gelmedi.

"Bugün aşı olmayı reddedenler..."

Independent'ın aktardığına göre, Kuzey Karolina eyaletindeki önde gelen Deniz Kuvvetleri üssü Lejeune'de aşı olmayı reddeden askerlerin sayısı epey yüksek. Burada Kovid-19 aşısı yaptırma şansı verilen 26 bin 400 askerden 15 bin 100’ü aşı yaptırmamayı tercih etti. Bu da askerlerin yaklaşık yüzde 57’sinin aşı olmadığı anlamına geliyor.

Deniz Kuvvetleri sözcüsü Kelly Frushour, "Yaygın kabul gören Kovid-19 aşısının pandemiyi atlatma konusunda bize en iyi seçeneği sunduğunu çok iyi anlıyoruz. Pandemiyle ilgili adım atmanın anahtarı aşıya ilişkin güven oluşturmak" dedi.

Frushour, askerlerin farklı nedenlerle aşı olmayı reddettiğini söyledi. Sözcü, bazı askerlerin önce başkalarının aşı olmasını istediğini, bazılarının hükümetin aşıyı zorunlu kılmasını beklediğini, bazılarının da aşıya karşı alerjisi olduğunu belirtti.

Sözcü, "Bugün aşı olmayı reddedenler sonradan fikirlerini değiştirebilir" dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, şimdilik sadece acil kullanım izni verdiği için ordu koronavirüs aşılarını zorunlu hale getirme yetkisine sahip değil.

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