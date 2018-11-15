0553 313 94 23

ABD'de ölü sayısı 56 oldu! 130 kişi kayıp

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin, tarihindeki en ölümcül yangın sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi, 130 kişi ise kayıp.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:33
ABD'de ölü sayısı 56 oldu! 130 kişi kayıp

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.

En az 56 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.

5 binden fazla itfaiyeci çalışıyor

Yetkililer 130 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi. Yangının söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:33
  1. Kaliforniya
  2. ABD
  3. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eminevim yine yüzleri güldürdü
    1. Eminevim yine yüzleri güldürdü
    2. ABD'de ölü sayısı 56 oldu! 130 kişi..
    3. Albaraka Türk’ten şubeleşme hamlesi
    4. Bakan açıkladı! ABD'li firma 75 milyon..
    5. Sancaktepe’de suçlu kovalayan polisler..
    6. İstanbul'daki projeleri uçuracak..
    7. Bursa'da sobayı yakarken halıya düşen..
    8. İstanbul Havalimanı için ‘promosyonlu..
    9. Kocaeli'de baba ve 2 kızı son anda..
    10. Darbecilerin yüzüne 'zoom' yapmış
    11. Hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak..
    12. UBER, Türkiye'de 1 milyar dolar zarar..
    13. 5.5 milyon konut dönüşüm bekliyor
    14. İmam Hatiplerin sayısı Bağbuğ'u..
    15. Dolar güne nasıl başladı?
    16. Yeni ceza sistemi geliyor! Kadın ve..
    17. Vakfıkebir ilçesinde emekli polisi..
    18. Fenerbahçe teknik direktörünü buldu!
    19. Canan Karatay'a şok suçlama... 'Bile..
    20. Avrupa Birliği’nin yeni derdi İtalya
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!