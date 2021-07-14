ABD’de o kongre üyeleri bakın neden firar ettiler!

Teksas'ta Cumhuriyetçiler bir süredir eyalet kongresinde oy kullanma kurallarını sıkılaştıracak bir yasa üzerinde çalışma yapıyordu ancak Demokratlar, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu kongrede oylamayı durdurmak için ilginç bir yola başvurdu.

Oylama için 150 üyenin en az üçte ikisinin hazır bulunmasını gerekirken en az 50 Demokrat kongre üyesi oylamayı bloke etmek için Austin'den Washington DC'ye geldi.

İki özel jetle Washington'a gelen Demokrat siyasetçiler, yasanın çıkarılmasını engellemek için başlayan özel oturumun 30 günlük süresi tamamlanmadan Teksas'a dönmeyeceklerini açıkladı.

Teksas Eyalet Kongresinde sunulan yasa tasarısı, seçim ihlallerine yaptırımları ağırlaştırıyor, parti gözlemcilerinin yetkisini artırıyor.

Cumhuriyetçiler, bu önlemlerin seçim güvenliği için gerekli olduğunu savunurken, Demokratlar bunları oy kullanma hakkına bir saldırı olarak değerlendiriyor.

İlk oylama bu hafta yapılacaktı ve özel oturumun süresi 6 Ağustos'ta sona eriyor.

Teksas Temsiciler Meclisi iç tüzüğüne göre oylamadan kaçan siyasiler tutuklanıp oy kullanmaları için eyalet kongresine getirilebilir ancak milletvekilleri Teksas dışındaki eyaletlerde ise bu mümkün olmuyor.