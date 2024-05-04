ABD'de o kişi Amerikan ordusunu dolandırdı: 3 savaş uçağı için güvenlik açığı, milyonlarca dolarlık vurgun

Şok edici bir olayda, bir Türk girişimcinin ABD ordusuna onlarca sahte şirket kurarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Bu dolandırıcılık, F-15, F-18 ve F-22 gibi kritik savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atarak ulusal güvenlik tehdidi oluşturdu.

Şirketler ve Sahte Parçalar

Zanlının, ABD'de sahte kimlik ve belgeler kullanarak onlarca şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden ABD ordusuna sahte uçak parçaları sattığı belirlendi. Bu parçaların, F-15, F-18 ve F-22 gibi savaş uçaklarının kritik sistemlerine monte edildiği ve uçuş güvenliğini tehlikeye attığı ifade ediliyor.

Soruşturma ve Yaptırımlar

Dolandırıcılık, ABD Savunma Bakanlığı'nın (DoD) dikkatini çekti ve bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda zanlı tutuklandı ve milyonlarca dolarlık tazminat ödemesi emredildi. Bu olay, ABD'nin savunma sanayindeki tedarik zinciri güvenliğinin zafiyetlerini de gözler önüne serdi.

Olası Sonuçlar

Bu dolandırıcılık skandalı, ulusal güvenlik ve savunma sanayinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Sahte parçaların uçaklarda ne kadar süredir kullanıldığı ve bu durumun ne gibi riskler yarattığı araştırılıyor. Ayrıca, ABD'nin tedarik zinciri güvenliğini artırmak için yeni önlemler alınması bekleniyor.