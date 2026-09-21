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Ekonomi ABD'de New York borsası güne böyle başladı
Ekonomi

ABD'de New York borsası güne böyle başladı

Yeniakit Publisher
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ABD'de New York borsası güne böyle başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki gerilemenin yanı sıra yapay zeka hisselerindeki toparlanma ve ABD ile Çin arasındaki görüşmelere ilişkin iyimserlikle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,49 artarak 51.936,76 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 7.693,83 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,76 kazançla 26.723,19 puana ulaştı.

Orta Doğu'daki gerilimin hafifleyebileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatları gerilerken enerji kaynaklı enflasyon baskılarına ilişkin endişelerin azalması ve ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizinin yüzde 5'in altına inmesi risk iştahını destekledi.

Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün fiyatı, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine ilişkin beklentilerle yüzde 3'ün üzerinde azalarak 100,7 dolar seviyesine geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi, petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağına ilişkin kaygıları hafifletti.

 

ABD ile Çin arasındaki temaslar da yatırımcıların odağında yer aldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, New York'ta gerçekleştirdikleri görüşmeleri tamamlayarak Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 23-25 Eylül'de yapılması planlanan zirvenin zeminini hazırladı.

Zirvede ticaret ateşkesinin uzatılması, tedarik zincirleri, yapay zeka düzenlemeleri ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınması beklenirken iki ülke arasındaki ticari gerilimin yeniden tırmanmasının önlenebileceğine ilişkin beklentiler piyasalardaki olumlu havaya katkıda bulundu.

Yapay zeka sektörüne yönelik yatırımların sürdüğüne işaret eden gelişmeler de geçen hafta teknoloji hisselerinde görülen satış baskısının hafiflemesini sağladı. Yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde yükseliş görülürken Accenture'ın Anthropic ile yapay zeka alanında 2 milyar dolarlık yatırım ortaklığı açıklaması sektöre yönelik talep görünümünü destekledi.

Buna karşın, ABD Merkez Bankasının geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmasının ardından para politikasına ilişkin belirsizlikler sürüyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, güçlü talebin enflasyon baskılarını artırıyor olabileceğini ve böyle bir durumda daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Analistler, bu hafta Fed yetkililerinin açıklamaları, Trump-Şi zirvesi, ABD ile İran arasındaki olası diplomatik temaslar ve petrol fiyatlarındaki seyrin yatırımcıların odağında bulunacağını kaydetti.

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