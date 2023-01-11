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Dünya ABD’de neler oluyor? Tüm iç hat seferleri durdu
Dünya

ABD’de neler oluyor? Tüm iç hat seferleri durdu

ABD Federal Havacılık İdaresi, bilgisayar sisteminde meydana gelen sorun nedeniyle ülke içindeki tüm uçuşları durdurma talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 17:08:00 -
ABD’de neler oluyor? Tüm iç hat seferleri durdu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bilgisayar sisteminde meydana gelen sorun nedeniyle ülke içindeki tüm uçuşları durdurma talimatı verdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçuş personeline ve havaalanlarına uyarı sağlayan hava kontrol sisteminde (NOTAM) sorun meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, "FAA, sistemi eski haline getirebilmek için çalışıyor. Şu anda kontrolleri yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kesintiden ülkedeki tüm uçuşların etkilendiği belirtilerek, "FAA, havayollarına tüm iç hat uçuşlarını saat 09.00'a kadar durdurma talimatı verdi" denildi.

Ülke genelinde uçuşlar iptal ediliyor

American Airlines şirketi, açıklamanın ardından tüm uçuşların etkilendiğini duyurdu. United Airlines ise FAA tarafından yapılacak bir sonraki duyuruya kadar tüm iç hat uçuşlarının ertelendiğini açıkladı.

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