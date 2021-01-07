ABD'de ne oldu? ABD son durum

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri Kongre binasının dışında protesto düzenledi. Protestocular polis barikatını geçerek kongre binasına girdi. Söz konusu kongre binası işgali 4 saat sürdü. Olaylar sırasında 4 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi geldi. Polisin müdahalesiyle göstericiler kongre binasından çıkarıldı.

Kongre binası baskınının ardında şiddet olayları tırmanışa geçti. Hal böyle olunca Washington'da 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok. Hatırlayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanunlara ve üniformalı erkek ve kadınlarımıza saygı gösterin" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sosyal medya hesapları engellendi

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.

NATO'dan açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz."

Açıklamada, ABD'deki Türk vatandaşlarının kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.