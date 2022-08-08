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Dünya ABD'de Müslümanlar seri cinayetlerle hedef alınıyor!
Dünya

ABD'de Müslümanlar seri cinayetlerle hedef alınıyor!

ABD'nin güneyindeki New Mexico eyaletinde Müslümanlara yönelik seri cinayetler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 15:05:00 -
ABD'de Müslümanlar seri cinayetlerle hedef alınıyor!

ABD'nin güneyindeki New Mexico eyaletinde Müslümanlara yönelik seri cinayetler devam ediyor.

ABD'nin güney eyaletlerinden New Mexico'da son günlerde Müslümanlar hedefte.

Eyaletin en büyük şehri olan Albuquerque'de 4 Müslüman farklı cinayetlerde öldürüldü. Cinayetlerin sonuncusu 5 Ağustos günü gerçekleştirildi.

Şehrin polis şefi, cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Son 9 aylık süre içerisinde gerçekleşen 4 cinayette de Müslüman erkekler hedef alındı.

Silahlı cinayetlere ilişkin soruşturma sürerken, söz konusu saldırıların İslam karşıtı ve aşırı sağcı kişilerce gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Saldırganın halen yakalanamamış olması da dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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