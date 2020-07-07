  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD'de Müslüman kadının aldığı kahvenin kabına terör örgütünün adı yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 20:56:58 -
ABD'de Müslüman kadının aldığı kahvenin kabına terör örgütünün adı yazıldı

NEW YORK (AA) - ABD’nin Minnesota eyaletinde Müslüman bir kadının aldığı kahvenin kabının üstüne ismi yerine, DEAŞ’ın İngilizce kısaltılması "ISIS" yazılması tepki topladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, St. Paul şehrinde Target mağazası içinde bulunan kahve zinciri dükkanından kahve almak isteyen Aishah adlı başörtülü kadın, kahvesini aldıktan sonra kahve kabının üstünde DEAŞ’ın İngilizce kısaltması olan "ISIS" yazıldığını gördü.

Güvenlik nedeniyle tam ismini vermek istemeyen 19 yaşındaki Müslüman kadın, kahve kabının üstüne terör örgütünün isminin yazılması nedeniyle aşağılandığını hissettiğini belirterek, "İçeceğimi aldığımda üzerindeki yazıdan dolayı şoke oldum." dedi.

Minnesota Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein, Target hakkında ayrımcılıktan dava açmayı planladıklarını belirterek, "Müslüman toplumundan birini terörist organizasyonla özdeşleştirmek ayrımcılık ve İslamofobia'dır." ifadesini kullandı.

Target’ten yapılan açıklamada ise olayın araştırıldığı ve çalışanın, Müslüman kadının ismini yanlış anladığı için o şekilde yazdığı savunularak, özür dilendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı