ABD'de milyonlarca kişi sokağa çıktı: Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu

Geçen yıl Haziran ve Ekim aylarında düzenlenen gösterilerin ardından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Krallara Hayır" (No Kings) protestoları, ABD tarihinin en kitlesel eylemlerinden birine dönüştü. NoKings internet sitesi verilerine göre, 50 eyalette 3 bin 100’den fazla noktada düzenlenen eylemler için 9 milyon kişi kayıt yaptırarak Trump yönetimine karşı net bir mesaj verdi.

GÖSTERİLERİN MERKEZİ MİNNESOTA

Bu yılki protestoların kalbi Minnesota eyaletinde attı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin iki ABD vatandaşını öldürmesiyle tansiyonun yükseldiği eyaletteki miting, tüm dünyada canlı yayınlandı. St. Paul'daki dev organizasyona Bruce Springsteen, Jane Fonda ve Kongre Üyesi İlhan Omar gibi dünyaca ünlü isimler de katılarak destek verdi.

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE "İSRAİL VE İRAN" TEPKİSİ

Başkent Washington D.C.'de sabah saatlerinde başlayan "DC'ye Yürüyüş" eyleminde binlerce kişi Memorial Köprüsü'nden Washington Anıtı'na kadar yürüdü. Protestocular özellikle 28 Şubat'ta başlayan ve Orta Doğu’yu yangın yerine çeviren ABD-İsrail’in İran saldırılarını sert bir dille eleştirdi. New York'ta ise Times Meydanı'na yürüyen binlerce kişi, "Epstein dosyalarında değilsen korna çal" ve "Küba ablukasına hayır" yazılı pankartlarla dikkat çekti.

POLİS TEYAKKUZDA

New York, Chicago ve Los Angeles gibi metropollerde hayat durma noktasına gelirken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Protestocuların hedefinde sadece dış politika değil, aynı zamanda Trump’ın iç sihirdeki "tek adam" figürüne yönelik eleştiriler de yer aldı. "Krallara Hayır" hareketi, Trump gitmeden meydanları terk etmeyecekleri mesajını yineledi.