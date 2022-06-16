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Dünya ABD'de medeniyet çöküyor: Halkın yarısı ahlaki değerlerin 'zayıf' olduğunu düşünüyor
Dünya

ABD'de medeniyet çöküyor: Halkın yarısı ahlaki değerlerin 'zayıf' olduğunu düşünüyor

Gallup anketi katılımcılarının yüzde 37'si mevcut ahlaki değerlerin genel durumunu "sadece makul", yüzde 12'si "iyi", yüzde biri ise "mükemmel" olarak tanımladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 15:09:00 - 2022-06-16 15:10:21
ABD'de medeniyet çöküyor: Halkın yarısı ahlaki değerlerin 'zayıf' olduğunu düşünüyor

Gallup anketi katılımcılarının yüzde 37'si mevcut ahlaki değerlerin genel durumunu "sadece makul", yüzde 12'si "iyi", yüzde biri ise "mükemmel" olarak tanımladı.

ABD halkının yarısının ülkedeki ahlaki değerleri "zayıf" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, ABD vatandaşlarının yüzde 50 gibi rekor bir oran ile ülkedeki ahlaki değerleri düşük gördüğü kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 50'si mevcut ahlaki değerlerin genel durumunu "zayıf" olarak nitelerken, yüzde 37'si "sadece makul", yüzde 12'si "iyi" ve sadece yüzde biri de "mükemmel" olarak tanımladı.

2-22 Mayıs'ta yapılan ankete katılanlar ayrıca ülkedeki ahlaki değerlerin mevcut durumunun yanı sıra bu konudaki gelecek beklentileri hakkında da yaklaşık yüzde 80'i "ahlakın kötüye gittiği" endişesi taşırken, sadece yüzde 20'ye yakını "iyiye gittiğini" düşündüğünü aktardı.

Gallup'un 20 yıldır yaptığı anketler boyunca ülkenin ahlaki değerlerine yönelik olumsuz görüşlerin norm haline geldiğine ancak ilk kez oran olarak bu kadar düşük puanlamanın yapıldığına dikkat çekildi.

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