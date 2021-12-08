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Dünya ABD'de mahkemenin aşı zorunluluğu kararı: 'Biden yetkisini aştı'
Dünya

ABD'de mahkemenin aşı zorunluluğu kararı: 'Biden yetkisini aştı'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın devlet desteği alan şirketlerde çalışanlar için getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu federal mahkeme tarafından askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 09:55:00 - 2021-12-08 10:12:29
ABD'de mahkemenin aşı zorunluluğu kararı: 'Biden yetkisini aştı'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın zorunlu aşı kararına karşı Georgia Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, aşı yaptırımını askıya almasını istedi.

Mahkeme: 'Biden yetkisini aştı'

Mahkemenin açıklamasında, Biden'ın Kovid-19 aşısını zorunlu kılan kararıyla yetkisini büyük olasılıkla aştığına işaret edildi.

Ülke çapında milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklamanın devamında, zorunluluk kararının "maliyetli, zahmetli ve iş gücünün mevcut üyelerinde bir azalmaya yol açması muhtemel olduğu" belirtildi.

Mahkemenin, ABD hükümetinden destek alan tüm şirket ve kurumlardaki çalışanlar için geçerli ihtiyati tedbir kararı, Kentucky'deki başka bir federal bölge mahkemesinin Kentucky, Ohio ve Tennessee'deki yaptırımları durdurmasından bir hafta sonra geldi.

9 EYLÜL'DE İCRA EMRİ YAYIMLANMIŞTI
Biden, 9 Eylül'de devlet desteği alan şirket çalışanlarının Kovid-19'a karşı aşı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını zorunlu kılan bir icra emri yayımlamıştı.

Beyaz Saray, başlangıçta yüklenici firmalara uygulama için 8 Aralık'a kadar süre vermiş, daha sonra son tarihi 4 Ocak'a ertelemişti.

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