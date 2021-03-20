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Dünya ABD’de kriz! Rus ordusuyla iş yapmak isteyenleri…
Dünya

ABD’de kriz! Rus ordusuyla iş yapmak isteyenleri…

ABD'de yaşayan Rus vatandaşı, Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden 150 milyon dolardan fazla rüşvet aldığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:30:00 -
ABD’de kriz! Rus ordusuyla iş yapmak isteyenleri…

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir Rus vatandaşı, Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden 150 milyon dolardan fazla rüşvet aldığını kabul etti.

Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde yaşayan Leonid Teyf, hakkındaki rüşvet suçlamalarıyla ilgili New Bern'deki federal mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme belgelerine göre savcılar, Teyf'in Rus ordusuna mal ve hizmet sağlayan bir şirkette yöneticilik yaptığını ve en az 10 yıl önce pozisyonunu Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden rüşvet almak için kullandığını söyledi.

Savcılar, Teyf'in Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden 150 milyon dolardan fazla rüşvet aldığını kabul ettiğini aktardı.

Savcılar, Teyf'in Rusya hükümetince açılan soruşturmayı da savcılara rüşvet vererek engellediğini ifade etti.

Teyf hakkındaki soruşturmanın Aralık 2018'de açıldığını aktaran savcılar, Teyf ve eşinin bu tarihe kadar lüks bir evde yaşadığı bilgisini paylaştı.

59 yaşındaki Teyf, hakkındaki rüşvet suçlamasını kabul ederek mal varlığından yaklaşık 6 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

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