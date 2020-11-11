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Dünya ABD'de kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
Dünya

ABD'de kritik eyalette oylar yeniden sayılacak

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde sonuçların henüz netleşmediği 16 delegeli Georgia'da oylar yeniden sayılacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:14:00 -
ABD'de kritik eyalette oylar yeniden sayılacak

ABD'deki başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanmış olsa da toplam 42 delegeye sahip Arizona, Kuzey Karolina ve Georgia'da sonuçlar henüz netleşmedi.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, bugün düzenlediği basın toplantısında Biden'ın 14 bin oy ile önde göründüğü eyalette kullanılan oyların tek tek tekrar sayılacağını duyurdu.

Oy sayım işlemlerinin 20 Kasım'a kadar sürebileceğini belirten Raffensperger, el ile sayılan oyların sonucunda kaybeden tarafın yeniden makine ile oy sayımı talep edebileceğini belirtti.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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Yorumlar

Nur

Bu biden yılana benziyor Allah fırsat vermesin
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