  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:04:27 -
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1276 artarak 176 bin 395'e çıktı.

ABD, "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 221 artışla 5 milyon 702 bin 782'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1276 artarak 176 bin 395'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 63 bini, test yapılanların sayısı da 73 milyon 137 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 460 bin 413 vakayla Brezilya, 2 milyon 858 bin 346 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 647 bin 224 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 585 bin 454 vakayla Teksas ve 584 bin 47 vakayla Florida takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Merkel, açıklamasında..
Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı
Gündem

Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısında duramayacağını anlayan Yunanistan provokatif eylemlerine devam ediyor. Çeşitli bahanelerle Türk okull..
Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?
Dünya

Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilg..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı