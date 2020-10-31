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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 235 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 235 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:16:08 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 235 bini geçti

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1029 artarak 235 bin 254'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 125 bin 784 artışla 9 milyon 343 bin 744'e ulaştı.

Salgın dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1029 artarak 235 bin 254'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 6 milyon 26 bini, toplam test sayısı da 142 milyonu geçti.

En çok vaka 949 bin 971 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 929 bin 944 vakayla Kaliforniya ve 800 bin 216 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York 33 bin 655 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 143 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 519 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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