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Aktüel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 630 artarak 106 bin 241'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:02:48 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 630 artarak 106 bin 241'e yükseldi.
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