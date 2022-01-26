  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de Kovid-19 aşısı yaptırmayan hasta, kalp nakli listesinden çıkarıldı
Dünya

ABD'de Kovid-19 aşısı yaptırmayan hasta, kalp nakli listesinden çıkarıldı

ABD'nin Boston eyaletinde kalp nakline ihtiyaç duyan bir hasta, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için kalp nakli bekleme listesinden çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 11:30:00 -
ABD'de Kovid-19 aşısı yaptırmayan hasta, kalp nakli listesinden çıkarıldı

ABD basınındaki haberlere göre, 31 yaşındaki DJ Ferguson'un babası David Ferguson, yaptığı açıklamada, kalıtsal kalp hastası olan oğlunun Kasım 2021'de rahatsızlanarak Boston'daki Brigham ve Kadın Hastanesi'ne yatırıldığını söyledi.

Ferguson, kalp hastası olan oğlunun, prensipleri gereği ve aşıya inanmaması nedeniyle Kovid-19 aşısı yaptırmadığını ifade etti.

Hastanenin, aşılı olmadığı için oğlunu kalp nakli bekleme listesinden çıkardığını belirten Ferguson, farklı bir hastaneye nakli için ise DJ Ferguson'un oldukça halsiz olduğunu kaydetti.

Diğer yandan, Brigham ve Kadın Hastanesinden yapılan açıklamada, hastane politikasına uyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki diğer nakil programları gibi, Brigham ve Kadın Hastanesi sisteminde de operasyonun başarılı geçmesi ve nakil sonrası hayatta kalma ihtimalini artırdığı için birçok aşı gibi Kovid-19 aşısının ve hayat tarzına dikkat edilmesinin nakil için gerekli olduğu vurgulandı.

Organlar hayatta kalma şansı düşük olanlara verilmiyor

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesine bağlı Tıp Etiği Bölümü Başkanı Dr. Arthur Caplan, yaptığı açıklamada, bu tarz prosedürlerde aşı yaptırmanın gerekli olduğunu çünkü nakil sonrası bağışıklık sisteminin baskılandığını ifade etti.

İnsanların grip, nezle veya Kovid-19'dan hayatını kaybedebileceğine işaret eden Caplan, organların zor bulunduğunu söyledi.

Caplan, bu nedenle de aşılı olanların operasyon sonrası hayatta kalma şansı daha yüksekken organların hayatta kalma şansı düşük olanlara verilmeyeceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay