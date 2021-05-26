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Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 591 bine yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 18:40:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 590 bin 995'e ulaştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 22 bin 923 artışla 33 milyon 167 bin 101'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 590 bin 995'e çıktı.

California, 3 milyon 779 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 946 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 313 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 986 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 181 ve Texas'ta 51 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

131 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 164 milyondan fazla kişiye ilk doz, 131 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 27 milyon 157 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 194 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 452 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 311 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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