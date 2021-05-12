  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'lılar öldürüldü
Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı bayramda da lezzet katacak
Yurtiçi piyasalar kapandı! Dolar...
Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle ölenlerin sayısı 582 bin 867'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:19:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 697 artarak 582 bin 867'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 35 bin 25 artarak 32 milyon 780 bin 283'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 697 artarak 582 bin 867'ye çıktı.

California, 3 milyon 761 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 920 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 275 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 365 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 770 ve Texas'ta 50 bin 719 olarak kayıtlara geçti.

116 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 153 milyondan fazla kişiye ilk doz, 116 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 23 milyon 340 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 282 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 425 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 254 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Medya grubumuzun acı kaybı! Ayşe Karahasanoğlu validemiz Hakk'a yürüdü
Gündem

Medya grubumuzun acı kaybı! Ayşe Karahasanoğlu validemiz Hakk'a yürüdü

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu'nun muhtereme refikası Ayşe Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti...
Filistin bayrağı ile dalga geçen Siyonistler havaya uçtu
Dünya

Filistin bayrağı ile dalga geçen Siyonistler havaya uçtu

Filistin bayrağı ile dalga geçen siyonist işgal güçlerinin havaya uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi.
Özgürlük ateşi tüm İsrail'i sardı
Dünya

Özgürlük ateşi tüm İsrail'i sardı

Terör devleti ve güçleri tarafından vatanları işgal edilen Filistinliler İsrail'in her köşesinde özgürlük ateşini yakıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay