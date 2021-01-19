  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1412 artarak 408 bin 628'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 18:19:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1412 artarak 408 bin 628'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 144 bin 683 artışla 24 milyon 628 bin 584 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1412 artarak 408 bin 628'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 554 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 287 milyon 778 bini geçti.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

ABD'de Kaliforniya eyaleti 3 milyon 24 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 143 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 579 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 41 bin 164 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 582 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 512 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanlığı duyurdu! O kısıtlama kaldırıldı
Sağlık

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O kısıtlama kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin ve emeklilik işlemleri kısıtlamalarının kald..
Beklenen oldu! İran harekete geçti
Dünya

Beklenen oldu! İran harekete geçti

"Büyük Peygamber 15" isimli tatbikatı dün sona eren İran, bugün “İktidar-99” isimli tatbikata başladı
Kulislerde gündemi sarsan iddia! Sadece CHP’den değil… Muharrem İnce’nin arkasından gidecek vekiller belli oldu
Siyaset

Kulislerde gündemi sarsan iddia! Sadece CHP’den değil… Muharrem İnce’nin arkasından gidecek vekiller belli oldu

Son zamanlarda CHP’yi sık sık eleştiren Muharrem İnce’nin parti çalışmaları hız kazandı. Partiye CHP’den bazı vekillerin kayabileceği konuşu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay