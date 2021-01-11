  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1798 artarak 383 bin 295'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 18:21:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 216 bin 361 artışla 22 milyon 918 bin 711'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1798 artarak 383 bin 295'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 484 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 271 milyon 372 bini geçti.

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 720 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 975 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 477 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 592 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 467 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 105 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam düşmanı Can Ataklı yine kin kustu: Gençlerin camide ne işi var?
Gündem

İslam düşmanı Can Ataklı yine kin kustu: Gençlerin camide ne işi var?

İslam düşmanı Can Ataklı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projeden ..
Macron ve eşinin yaptığı Fransa'yı ayağa kaldırdı! 'Utanç verici'
Dünya

Macron ve eşinin yaptığı Fransa'yı ayağa kaldırdı! 'Utanç verici'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte ile ilgili ortaya atılan iddia ülkeyi karıştırdı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle halka..
Yakın ilişkiler rahatsız etti! Gündemi sallayan nükleer silah iddiası
Dünya

Yakın ilişkiler rahatsız etti! Gündemi sallayan nükleer silah iddiası

Türkiye ile kardeş ülke Pakistan arasındaki yakın ilişkiler Hindistan gündeminde yer aldı. İkili Hindistan'da ilişkilerle ilgili "Türkiye nü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay