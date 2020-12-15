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Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir günde 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:32:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 202 bin 427 artışla 16 milyon 943 bin 897'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1627 artarak 308 bin 91'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 878 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 223 milyon 186 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 617 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 500 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 134 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 707 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 823 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 912 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 929 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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