  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 347 bine yaklaştı
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 347 bine yaklaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 393 artarak 346 bin 604'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:18:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 347 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 393 artarak 346 bin 604'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 520 artışla 19 milyon 979 bin 759'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 1 günde 3 bin 393 artarak 346 bin 604 oldu.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 850 bine yaklaşırken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 250 milyonu geçti.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 235 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 739 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 292 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 681 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 251 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 564 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

543

oley allahımdqn dilerim abdee yanardağlar tsunamiler uzAYLILAR ABDYİ müslümanların hakkı için abdyi yerle yeksan eder yıkarlaar inşallah aamin
  • Yanıtla
İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti
Siyaset

İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı en kötü 3 şeyi anlattı. İmamoğlu, hatalarının ol..
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık

ATV'nin Çarşamba günleri reyting rekortmeni dizisi olan Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin gidişatına ilişkin çarpıcı değerle..
Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı! Daha kötü olacak
Gündem

Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı! Daha kötü olacak

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2021 yılına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Özdil, dünyayı yöneten küreselcilerin kanla beslendiğini ve artık..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay