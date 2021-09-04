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Dünya ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Dünya

ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 887 artarak 647 bin 593'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 17:01:00 -
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 887 artarak 647 bin 593'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 39 milyon 842 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 887 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 647 bin 593'e çıktı.

California, 4 milyon 405 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 686 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 301 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 995, New York'ta ise 54 bin 361 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 206 milyon 461 binden fazla kişiye ilk doz, 175 milyon 538 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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