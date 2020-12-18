ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, canlı yayında bayıldı

ABD'de BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olan bir hemşire, aşıya ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptığı esnada canlı yayında rahatsızlanarak bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı.

Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, "Başım dönüyor" dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı.

Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları, Dover'a ilk müdahaleyi yaptı. O anlar ABD merkezli yayıncı kuruluş NBC'nin kameralarına yansıdı.