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Dünya ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 142 artışla 735 bin 941’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 17:00:00 -
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 16 bin 786 artışla 45 milyon 444 bin 816 oldu.

Ülkede son 24 saatte 142 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 735 bin 941’e ulaştı.

California, 4 milyon 852 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 210 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 678 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 70 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,5'ine en az bir doz, yüzde 68,9'una iki doz, yüzde 7,2'sine ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 220,3 milyondan fazla kişiye ilk doz, 190,5 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 12 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.

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