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Sağlık

ABD’de korona virüs testi pozitif çıkan Gazeteci Candemir Sarı Türkiye’ye dönmek istiyor

Bir süredir ABD’nin New York şehrinde yaşayan Giresunlu gazeteci Candemir Sarı’nın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:19:55 -
ABD’de korona virüs testi pozitif çıkan Gazeteci Candemir Sarı Türkiye’ye dönmek istiyor

Bir süredir ABD’nin New York şehrinde yaşayan Giresunlu gazeteci Candemir Sarı’nın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Sarı, tedavi için Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri’nden Giresun’a çok üzücü bir haber geldi. Giresun basınının duayenlerinden Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi Candemir Sarı’nın, Amerika’da yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı.


Tedavi altına alınmayarak evine gönderilen Sarı, tedavi için Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi.


Sarı verdiği bilgide, "Korona virüs semptomları görülmesi üzerine hastaneye giderek test yaptırdım. Testimin ardından ’Türk sen koronasın’ denilerek, hastanede tedavi altına alınmadan eve gönderildim. Ailem Türkiye’de ben ise burada çalışıyorum. Rahatsızlığımın giderek artacağından ve tedavi olma imkanımın bulunmayacağından endişe ediyorum. ABD’deki şartlar tedavi olma şansımı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Türkiye’ye gelmek ve orada tedavimin devam etmesini istiyorum. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

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