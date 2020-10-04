ABD'de korona kabusu sürüyor! Son 24 saatte...

Koronavirüs merkez üssü olan ABD'de salgının boyutu her geçen gün ağırlaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 665 artarak 214 bin 280'e çıktı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 41 bin 968 artışla 7 milyon 601 bin 182'ye ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 819 bine yaklaşırken, yapılan test sayısı da 110 milyon 528 bini geçti.

Vaka sayılarında California eyaleti 829 bin 744 vakayla listenin ilk sırasında yer alırken bunu 802 bin 180 vakayla Teksas ve 714 bin 591 vakayla Florida izliyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 290 can kaybıyla ilk sıradakini yerini koruyor.