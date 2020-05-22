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Dünya

ABD’de korkutan uyarı: Atlantik kasırga sezonu olacak

ABD'li meteoroloji uzmanları, "normalin üzerinde" bir Atlantik kasırga sezonu olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 05:48:00 -
ABD’de korkutan uyarı: Atlantik kasırga sezonu olacak

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) müdürü Neil Jacobs video konferans yoluyla yaptığı basın toplantısında, "normalin üzerinde" bir kasırga sezonu ihtimalinin yüzde 60 olduğunu ve kategori 3 veya daha yüksek seviyede 3 ila 6 aralığından büyük kasırga beklediklerini belirtti.

Jacobs, "normale yakın" bir sezonun gerçekleşme ihtimalinin yüzde 30, "normalin altında" bir kasırga sezonun gerçekleşme ihtimalinin ise sadece yüzde 10 olduğunu kaydetti.

Ayrıca, NOAA'ya bağlı Ulusal Hava ve İklim Tahmini Merkezi de saatte 63 kilometre veya daha şiddetli rüzgarları olan 13 ila 19 arasında fırtına öngörüyor.

Ortalama bir kasırga mevsiminde, Atlantik'te 6'sı kasırga ve 3'ü büyük kasırga olmak üzere yaklaşık 12 kayda değer fırtına görülüyor.

Bununla birlikte, bu sezon için öngörülen fırtınaların veya kasırgaların toprak kaymasına sebep olup olmayacağı konusunda bilgi vermedi.

Atlantik kasırga sezonu haziran başından kasım sonuna kadar sürüyor.

Atlantik Okyanusu'nda her 4 yılda en az bir "kategori 5" kasırga görülürken ve "normalden yüksek" geçmesi beklenen 2020 sezonunda aynı seviyede kasırga görülmesi bekleniyor.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansından plan yapma çağrısı

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) genel müdür yardımcısı Carlos Castillo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kasırga sezonun daha zorlayıcı geçebileceği konusunda uyardı.

Castillo, sahil bölgelerinde yaşayanların hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak FEMA'nın barınma planları ve farklı alanlardaki afetlere eş zamanlı olarak müdahaleye hazır olduğunu belirtti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için barınak sayısının kaçınılmaz olarak azalacağını aktaran Castillo, tehlikeli bölgelerde yaşayanların alternatif kalacak yer ayarlama konusunda plan yapmaları gerektiğini ifade etti.

 

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