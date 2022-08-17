  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de korkutan hortum! Şimşekler çaktı
Dünya

ABD'de korkutan hortum! Şimşekler çaktı

ABD’nin Florida eyaletinde çıkan dev su hortumu çevredekiler tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 18:14:00 - 2022-08-17 19:49:53

ABD’nin Florida eyaletinde çıkan dev su hortumu çevredekiler tarafından görüntülendi.

ABD’nin Florida eyaletindeki Emerald Coast’ta beliren dev su hortumu korkuttu. Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, Destin kenti yakınlarında etkili olan şiddetli fırtınanın ardından çıkan çok sayıda su hortumu nedeniyle denizcilere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Hortum çevresinde şimşekler çaktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, su hortumu çevresinde çok sayıda şimşek çaktığı da görüldü. Destin’de 11 Ağustos’ta beliren su hortumu yine çevredekiler tarafından görüntülenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23