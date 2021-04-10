  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 947 artarak 561 bin 74'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 17:14:00 -
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 81 bin 666 artarak 31 milyon 85 bin 251'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 947 artarak 561 bin 74'e yükseldi.

California 3 milyon 693 binden fazla vaka ve 60 bin 286 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 822 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 111 binden fazla vakayla Florida izliyor.

66 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 114 milyondan fazla kişiye ilk doz, 68 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 373 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 205 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 348 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 207 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlk bölümüyle ahlaksızlık pompalamaya başladılar! Camdaki kız dizisinde rezillik
Gündem

İlk bölümüyle ahlaksızlık pompalamaya başladılar! Camdaki kız dizisinde rezillik

Televizyon ekranlarında yayınlanan çeşitli diziler, toplumda çürümeye neden olurken, bunun son örneği ise Kanal D’de ekranlara gelen Camdaki..
3 PKK'lı terörist daha öldürüldü
Aktüel

3 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale get..
Kılıçdaroğlu'nun 'darbe' bildirisini aklama çabasına Metin Feyzioğlu'ndan cevap!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun 'darbe' bildirisini aklama çabasına Metin Feyzioğlu'ndan cevap!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 104 amiral eskisinin bildirisine tepki göstererek, "Türkiye’de emekli büyükelçiler da..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay