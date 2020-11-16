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Dünya ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 251 bin 935’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:22:00 -
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 138 bin 821 artışla 11 milyon 374 bin 487'ye çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 650 artarak 251 bin 935’e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 937 bini, toplam test sayısı da 168 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 94 bin 356 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 33 bin 687 vakayla Kaliforniya ve 885 binden fazla vakayla Florida takip ediyor. New York, 33 bin 997 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 857 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 863 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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