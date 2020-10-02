  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 893 artarak 212 bin 726'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:30:00 -
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü olan ABD'de salgının boyutu her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 893 artarak 212 bin 726'ya çıktı. Virüs bulaşan kişi sayısı 46 bin 967 artışla 7 milyon 499 bin 991'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 737 bini, yapılan test sayısı da 108 milyon 435 bini geçti. Vaka sayılarında Kaliforniya 822 bin 693 vakayla ilk sırada yer alırken bunu 790 bin 467 vakayla Teksas ve 709 bin 144 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 266 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi
Dünya

Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi

Azerbaycan topraklarını işgal etmek için saldırı başlatan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ne ülkesi içinden ne de yurt dışından aradığı ..
150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı
Dünya

150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı

ABD yönetiminin kuklası haline dönüşen Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosunu delere darbeci Hafter'e Rus kargo uçaklarıyla 150 uça..
Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar
Dünya

Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının düşman Ermeni güçlerini vurduğu anları paylaştı.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay