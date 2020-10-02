ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü olan ABD'de salgının boyutu her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 893 artarak 212 bin 726'ya çıktı. Virüs bulaşan kişi sayısı 46 bin 967 artışla 7 milyon 499 bin 991'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 737 bini, yapılan test sayısı da 108 milyon 435 bini geçti. Vaka sayılarında Kaliforniya 822 bin 693 vakayla ilk sırada yer alırken bunu 790 bin 467 vakayla Teksas ve 709 bin 144 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 266 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.