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Dünya ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 213 bin 571'e yükseldi
Dünya

ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 213 bin 571'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 571'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:41:00 -
ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 213 bin 571'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını merkezi olmayı sürdürüyor.

Ülkede son açıklanan rakamlar bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Koronavirüsün başladığı günden bu yana ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 571'e yükseldi.

7,5 milyonu aşan vaka

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vaka sayısının 7 milyon 556 bin 16'ya çıktığı ve iyileşen hasta sayısının ise 4 milyon 777 bin 608 kişiye ulaştığı aktarıldı.

Trump, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu

Geçtiğimi gün açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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