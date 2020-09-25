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Dünya ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 207 bin 555'e yükseldi
Dünya

ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 207 bin 555'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 939 artarak 207 bin 555'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 20:02:00 -
ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 207 bin 555'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 713 artarak 7 milyon 187 bin 636'ya yükseldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 939 artışla 207 bin 555'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde iyileşen hasta sayısı 4 milyon 438 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 101 milyon 582 bini aştı.

Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla koronavirüs vakası görülen ülkeler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'ni 5 milyon 828 bin 754 vakayla Hindistan ve 4 milyon 659 bin 909 vakayla Brezilya izliyor.

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