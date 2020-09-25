ABD'de korkunç bilanço: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 207 bin 555'e yükseldi
Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 939 artarak 207 bin 555'e yükseldi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 713 artarak 7 milyon 187 bin 636'ya yükseldi.
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 939 artışla 207 bin 555'e ulaştı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde iyileşen hasta sayısı 4 milyon 438 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 101 milyon 582 bini aştı.
Hindistan ve Brezilya izliyor
En fazla koronavirüs vakası görülen ülkeler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'ni 5 milyon 828 bin 754 vakayla Hindistan ve 4 milyon 659 bin 909 vakayla Brezilya izliyor.