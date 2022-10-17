ABD'de korku dolu anlar! ilkokulda radyoaktif atık tehlikesi

ABD’de bir ilkokulda, önemli derecede radyoaktif kirlilik tespit edildi.

2. Dünya Savaşı sırasında nükleer silahların üretildiği St. Louis banliyösünde bulunan okulda, Boston Chemical Data Corp. tarafından hazırlanan ve ağustos ayında alınan örneklere dayandırılan raporda, daha önce dile getirilen kirlilikle ilgili endişeler doğrulandı.

Ciddi yaralanmalara neden olabilir

Bu radyoaktif maddelerin solunması veya yutulmasının ciddi yaralanmalara neden olabileceği bildirilen raporda, "Okuldaki koşulların beklentilere uygun hale getirilmesi için önemli bir iyileştirme programına ihtiyaç duyulacak." ifadelerine yer verildi.

Uzmanlarla görüşülecek

AA’nın haberine göre; bölgeden yapılan açıklamada, bundan sonraki adımların belirlenmesi için avukatlar ve uzmanlarla görüşüleceği belirtildi. Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Betsy Rachel, yaptığı açıklamada, "Güvenlik, personelimiz ve öğrencilerimiz için kesinlikle en büyük önceliğimizdir." dedi.