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Ekonomi

ABD'de konut piyasası endeksi haziranda rekor seviyede yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:01:41 -
ABD'de konut piyasası endeksi haziranda rekor seviyede yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut piyasası endeksi, haziranda bir önceki aya göre 21 puan artarak 58 değerine çıktı ve tüm zamanların en büyük aylık yükselişini kaydetti.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), haziran ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.

Buna göre, konut piyasası endeksi haziranda önceki aya göre 21 puanlık artışla 58 değerine yükseldi.

Söz konusu dönemde en büyük aylık yükselişini gösteren endekse ilişkin piyasa beklentisi, 45 değerini alması yönündeydi.

Konut piyasası endeksi, mayısta ise 37 seviyesinde gerçekleşmişti.

Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif görünüme, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.

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