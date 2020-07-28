  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ABD'de konut fiyatları mayısta yüzde 4,5 arttı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:26:23 -
ABD'de konut fiyatları mayısta yüzde 4,5 arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, mayıs ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 yükseldi.

Söz konusu endeks, nisanda ise yüzde 4,6'lık artış kaydetmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise mayısta yıllık bazda yüzde 3,7 yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4 artması yönündeydi. Endeks, nisanda ise yüzde 3,9 artış göstermişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix (yüzde 9), Seattle (yüzde 6,8) ve Tampa (yüzde 6) oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 1,3), New York (yüzde 2,1) ve San Francisco (yüzde 2,2) olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı