ABD'de Kongre binası baskını sonrası temsilciler hastalığa yakalandı

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasına Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen baskının ardından 3 temsilci Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.

Kongre’deki temsilcilerden Pramila Jayapal, Bonnie Watson Coleman ve Brad Schnieder baskının ardından Kovid-19’a yakalandıklarını duyurdu.

Schnieder, baskın nedeni ile diğer Kongre üyeleriyle birlikte saatlerce kapalı bir alanda kaldığını ifade ederek, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Schneider, “Maalesef, dün teste tabi tutulduktan sonra bu sabah pozitif bir Kovid-19 testi aldım. Geçen çarşamba, Kongre Binası'nda ABD Başkanı tarafından kışkırtılan şiddetli bir kalabalıktan kılpayı kurtulduktan sonra, düzinelerce Kongre üyesiyle birlikte güvenli ancak kapalı bir yerde birkaç saat geçirmek zorunda kaldım" dedi.

Demokrat Schneider, kapalı tutuldukları alanda birkaç Cumhuriyetçinin 'inatla maske takmayı reddettiğini' belirtti.

Kongre'deki temsilcilerden Pramila Jayapal Kovid-19 testinin pozitif çıktığını Twitter'dan duyurdu. Jayapal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç Cumhuriyetçi'nin sadece zalimce maske takmayı reddettiği değil, aynı zamanda pervasızca alay ettiği meslektaşları ve personelin maske takmaları isteğini reddeden Kongre'de güvenli bir odaya kilitlendikten sonra pozitif bir KOVID-19 test sonucu aldım."

​Kovid-19'a yakalandığını paylaşan bir diğer isim ise Bonnie Watson Coleman şu ifadeleri kullanıdı:

"Çarşamba günü yaşanan olaylarda sığınma alanında maske takmayı reddeden meslektaşlarım nedeniyle Kovid testi yaptırmaya karar verdim. Sonuç pozitif çıktı."

​Brad Schnieder ise Twitter'dan şu paylaşımı yaptı: "Ne yazık ki, dün doktor tavsiyesi üzerine test yaptırdıktan sonra bu sabah Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı."