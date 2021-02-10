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Dünya ABD'de kliniğe silahlı saldırı: 5 yaralı
Dünya

ABD'de kliniğe silahlı saldırı: 5 yaralı

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Buffola’da bulunan Allina Sağlık Kliniği’ne yapılan silahlı saldırıda 3’ü ağır 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 00:51:00 - 2021-02-10 00:54:13

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir kliniğe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3’ü ağır 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kliniğe silahlı saldırı

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Buffola’da bulunan Allina Sağlık Kliniği’nde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis, saldırı ile ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. ABD Alkol Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin Buffalo’daki sağlık tesisinde bulunan aktif bir silahlı saldırgana müdahale ettikleri belirtildi. ATF, saldırı ile ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Kontrol altına alındı

Buffalo Polis Şefi Pat Budke yerel bir kanala verdiği demeçte, klinikteki durumun kontrol altına alındığını ve artık halk için bir tehdit olmadığını belirtti. Budke, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi vermezken, saldırıda kurbanların olduğunu sözlerine ekledi.

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