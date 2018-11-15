ABD'de kırmızı alarm! 89 milyon kişi tehdit altında
Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. "Avery" adı verilen fırtına sonrası alarma geçen ABD'li yetkililer, 89 milyon kişiyi uyardı.15 Kasım 2018 Perşembe 22:03
ABD'yi etkisi altına alan ve "Avery" adı verilen kar fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.
5 kişi yaşamını yitirdi
Arkansas eyaletinde yolların buzlanması nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Mississippi eyaletinde de buzlu yolda bir otobüsün kayması nedeniyle oluşan kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
Kırmızı alarm durumuna geçildi
Öte yandan, Avery nedeniyle Kentucky, Indiana, Virginia ve Ohio eyaletlerindeki toplam 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
Kırmızı alarma geçen Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı 89 milyon kişiye uyardı.
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