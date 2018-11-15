0553 313 94 23

ABD'de kırmızı alarm! 89 milyon kişi tehdit altında

Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. "Avery" adı verilen fırtına sonrası alarma geçen ABD'li yetkililer, 89 milyon kişiyi uyardı.

15 Kasım 2018 Perşembe 22:03
ABD'de kırmızı alarm! 89 milyon kişi tehdit altında

ABD'yi etkisi altına alan ve "Avery" adı verilen kar fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

5 kişi yaşamını yitirdi

Arkansas eyaletinde yolların buzlanması nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
 
Mississippi eyaletinde de buzlu yolda bir otobüsün kayması nedeniyle  oluşan kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Kırmızı alarm durumuna geçildi

Öte yandan, Avery nedeniyle Kentucky, Indiana, Virginia ve Ohio eyaletlerindeki toplam 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
 
Kırmızı alarma geçen Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı 89 milyon kişiye uyardı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 22:03
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Kentucky
  3. Indiana
  4. Virginia
  5. Ohio

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim Camii için Gürsel Tekin'den şaşırtan çıkış!
    1. Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim..
    2. Kuyumcu süsü veren tefecilere operasyon
    3. Alman ordusunun hali içler acısı!
    4. Bu habere dikkat! Enerji içecekleri..
    5. Türkiye’nin çekildiği zirve başarısız..
    6. Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili..
    7. Görülmemiş olay! Okul müdürü..
    8. Karlov cinayetinde önemli gelişme!
    9. ABD'de kırmızı alarm! 89 milyon kişi..
    10. Trafikte drift yaptı! Rekor ceza aldı
    11. CHPliler, Börekçi'nin mezarına koştu
    12. BOTAŞ'tan o iller için doğalgaz..
    13. Alman Mahkemesinden kritik karar!..
    14. AK Partili vekile acı haber! Evinde..
    15. FETÖ'nün kilit ismine baskın
    16. Aydın'da çalıştığı üniversitenin..
    17. Alyans sebepsiz yere sıkıyorsa...
    18. Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
    19. Kritik teklif TBMM'den geçerek yasalaştı
    20. Yemene içmene dikkat edeceksin!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık