ABD'de kırmızı alarm! 89 milyon kişi tehdit altında

ABD'yi etkisi altına alan ve "Avery" adı verilen kar fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

5 kişi yaşamını yitirdi

Arkansas eyaletinde yolların buzlanması nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.



Mississippi eyaletinde de buzlu yolda bir otobüsün kayması nedeniyle oluşan kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Kırmızı alarm durumuna geçildi

Öte yandan, Avery nedeniyle Kentucky, Indiana, Virginia ve Ohio eyaletlerindeki toplam 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.



Kırmızı alarma geçen Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı 89 milyon kişiye uyardı.