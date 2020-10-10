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Yaşam ABD'de kıllı tırtıl alarmı!
Yaşam

ABD'de kıllı tırtıl alarmı!

Virginia'daki yetkililer, eyaletin çeşitli bölgelerinde görülen zehirli tırtıl türünden uzak durmaları için bölge sakinlerine uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:59:00 -
ABD'de kıllı tırtıl alarmı!

Geçtiğimiz perşembe günü, Virginia Ormancılık Dairesi'nin (VDOF) sağlık ekibi, Doğu Virginia'daki ilçelerde kedi tırtılı görüldüğüne dair birkaç bildirim aldıklarını bildirdi.

CBS News'in haberine göre, güney flanel güvesinin larvası olan kedi tırtılı, ABD'deki en zehirli tırtıllardan biri olduğu söylendi.

National Geographic'e göre tırtılın kürkü, deriye yapışan zehirli dikenleri gizliyor ve yaratıkla herhangi bir temas, kişide “dayanılmaz bir acıya” yol açabiliyor.

Virginia Tech'deki Böcek Tanımlama Laboratuvarı'ndan teşhis uzmanı Theresa Dellinger, geçtiğimiz perşembe günü CNN'e konuştu. Uzman Dellinger, "Bu tırtıl uzanıp da sizi ısırmaz ancak biri bu kıllara dokunursa toksinlerini salar ve siz de buna tepki verirsiniz" diye konuştu.

Michigan Üniversitesi'nin araştırmasına göre, kedi tırtılıyla temas etmek şişmiş bezeler, ateş, kaşıntılı kızarıklık, kas krampları ve kusmayı içeren bir tepkiye sebep olabiliyor.

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