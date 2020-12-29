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Dünya ABD’de ki patlamanın şüphelisi intihar bombacısı çıktı
Dünya

ABD’de ki patlamanın şüphelisi intihar bombacısı çıktı

ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner’un intihar bombacısı olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:19:00 -
ABD’de ki patlamanın şüphelisi intihar bombacısı çıktı

Tennessee Savcısı Don Cochran, düzenlediği basın toplantısında, “Anthony Warner isimli şahsın intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık. Bomba patladığında oradaydı ve havaya uçtu” dedi. Warner’ın şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçla kendisini havaya uçurduğunu aktaran yetkililer, intihar bombacısının tek başına hareket ettiğine inandıklarını ifade etti. Yetkililer, patlamanın arkasındaki nedeni ise belirleyemediklerini kaydetti.

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